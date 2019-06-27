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  • 28.06.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 12:18

'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye haberi açıklaması

Kamuda 4/D statüsünde çalışan işçilerin gözü kulağı Toplu İş Sözleşmesinde. TİS'ten gelen haberleri yakından takip eden taşeron işçiler görüşmelere dahil olmayı istiyorlar. Bunun yanında TİS görüşmelerinde ayrıca taşeron işçilerde gündeme geldi.

Kamu işçileri için toplu görüşme süreci başladı. Hükümet yetkilileri ile işçi tarafı arasında geçecek görüşmeler sonrasında kamuda çalışan kadrolu işçilerin hakları netlik kazanacak. Kamu işçilerine talep edilen zam oranları, toplumsal haklar, mali yardımlar ve diğer taleplerin yanı sıra masada taşeron konusu da bulunuyor.

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