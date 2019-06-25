Senelerdir süren sıkıntılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonucunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna bakılırsa geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla ekibe alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati ulaştığında toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak.