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  • 26.06.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:07

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KHK'lı 4/D'li ler! Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı.

Senelerdir süren sıkıntılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonucunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna bakılırsa geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla ekibe alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati ulaştığında toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak.

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