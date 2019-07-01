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  • 01.07.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 23:01

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ Tuzla isim isim listesi...

TOKİ tarafından Tuzla'daki konutların kura çekilişleri bugün saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle İstanbul Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura sonuçlarını araştırıyor. İşte TOKİ Aydınlı isim isim listesi...

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı

TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekilişleri bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişlerini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar şimdi listelerde isminin yer alıp almadığını merak ediyor. Tuzla Aydınlı'da inşa edilecek olan konutları kazananların listesi TOKİ'nin sitesinden açıklandı. İşte o liste...

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ

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