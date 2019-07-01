Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul kuraları çekilmeye başlandı. Kura sonuçlarında göre listede yer alan vatandaşlar TOKİ'de adı çıkanlar ne yapacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak? İşte detaylar...

TOKİ HAK SAHİBİ SÖZLEŞMELERİ NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş'nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.