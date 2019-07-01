Yatay mimari anlayışıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişleri sürüyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ LİSTE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.