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  • 01.07.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 20:02

nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ...

TOKİ tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde İstanbul'daki kuralar geçen hafta çekilmeye başlandı. Şu ana kadar Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa ve Tuzla Aydınlı kuraları çekildi. Şimdi TOKİ'nin konutlarına başvuruda bulunanlar nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yatay mimari anlayışıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişleri sürüyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ LİSTE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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