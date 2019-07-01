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  • 02.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:48

Emekli ikramiyesi ne kadar? SSK Bağkur emekli maaşı promosyon oranı hangi kaç para veriyor?

Emekliler hem lı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, lar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak alacak. Bankalar tarafınca emekliler için çok sayıda kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylenmişti. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor.

Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa gore 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, fazladan kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ek olarak birçok banka kendisine emekli satın alan kazandıranlara 100 TL yahut 125 TL içinde ödeme gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor. Bankalar da kendilerine emekli müşteri kazandıranlara 100 ila 125 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki emekli promosyon ikramiyesi kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor?

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