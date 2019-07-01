Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa gore 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, fazladan kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ek olarak birçok banka kendisine emekli satın alan kazandıranlara 100 TL yahut 125 TL içinde ödeme gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor. Bankalar da kendilerine emekli müşteri kazandıranlara 100 ila 125 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki emekli promosyon ikramiyesi kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor?