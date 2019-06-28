Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artışla 4 milyon 22 bin 254 oldu.

5 AYDA 12 MİLYON 757 BİN TURİST GELDİ

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.

NİSAN AYINDA ARTIŞ YÜZDE 24 OLMUŞTU

Gelen turist sayısındaki yıllık büyüme büyüme, Mart 2017'den bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 4.3'ten Nisan ayında yüzde 24'e yükselmişti.



EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 23.95 ile birinci, Almanya yüzde 10.20 ile ikinci, İngiltere yüzde 7.71 üçüncü sırada yer aldı.