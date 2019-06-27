TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı mahallesine toplam 4 bin 467 konut inşa edildi. 2+1 konutun kuraları dün yapıldı. Bugün ise 3+1 konut için kura heyecanı yaşanıyor. Peki, TOKİ, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3+1 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (3+1 KONUT KURASI)

TOKİ Başakşehir Kayabaşı mahallesi 3+1 2.129 konut inşa edildi. Kura çekilişi bugün saat 10.00'da başladı

İşte 3+1 TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası: