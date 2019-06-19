Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Kamuda çalışan 200 bini aşkın işçi merakla Toplu-İş sözleşmelerinden çıkacak zam oranını merakla beklerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi.
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