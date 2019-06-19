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  • 20.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:44

İşçilere seyyanen oranı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı oranının belirleneceği yle ilgili bir araya geldi. Görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Kamuda çalışan 200 bini aşkın işçi merakla Toplu-İş sözleşmelerinden çıkacak zam oranını merakla beklerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi.

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