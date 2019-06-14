Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.06.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 08:59

2019 yılı Temmuz ayında 4/D'li ile kadroya geçen taşeron işçilere yapılacak mı? maaş zammı yapıldı mı?

Taşeron işçilerin maaşlarına farkının eklenmesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak lardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bir belediyeden daha işçilerine iyi haber geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre belediye şirketleri bünyesine çalışan işçiler ile belediye memurlarına 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kadroya geçen belediye taşeron işçilerine ikramiye ödendi.

4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler zam bekliyorlar. Yıllar sonra geçen sene kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye ödemesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalandı. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Peki 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere 2019 yılı Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücret maaş zammı yapıldı mı?

Bilindiği üzere kamu işçileri , her yıl ilave tediye adı altında ikramiye almaktadır. Yıllık toplamda 52 günlük tediye ödemesi alan işçiler , bunu yıl içinde 4 taksit şeklinde alıyor. Ancak bu ilave tediye ödemelerinden belediye şirketleri bünyesine çalışan kadrolu kamu işçileri faydalanamıyor. Daha önce bizim de dile getirdiğimiz , işçilerin de her platformda söylediği tediye konusunda bir düzenleme yapılmadı ve işçiler 2019 yılında da ilave tediye ödemesi alamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 yılı Temmuz ayında 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere zam yapılacak mı? Asgari ücret maaş zammı yapıldı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri