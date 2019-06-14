4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler zam bekliyorlar. Yıllar sonra geçen sene kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye ödemesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalandı. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Peki 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere 2019 yılı Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücret maaş zammı yapıldı mı?

Bilindiği üzere kamu işçileri , her yıl ilave tediye adı altında ikramiye almaktadır. Yıllık toplamda 52 günlük tediye ödemesi alan işçiler , bunu yıl içinde 4 taksit şeklinde alıyor. Ancak bu ilave tediye ödemelerinden belediye şirketleri bünyesine çalışan kadrolu kamu işçileri faydalanamıyor. Daha önce bizim de dile getirdiğimiz , işçilerin de her platformda söylediği tediye konusunda bir düzenleme yapılmadı ve işçiler 2019 yılında da ilave tediye ödemesi alamadı.