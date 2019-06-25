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  • 25.06.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 13:03

: Kadroya geçen taşeron işçilere ve mı! 'ın masasında

696 Sayılı KHK ile kadro alan işçilerin durumu ve taleplerini içeren dosyanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğuna yer verildi. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan 200 bini aşkın işçi büyük bir merakla Toplu-İş sözleşmelerini bekliyor. TİS görüşmelerinde maaş mı ile sosyal olanaklar hakkında alınacak kararlar beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi ve konu ile ilgili ilk temaslarda bulundu. Peki kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı yapılacak mı?

Taşeronda son dakika haberi: Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş zammı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Erdoğan 'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın masasında olduğu belirtildi. 2020 Ekim Ayı'na ertelenen Toplu İş Sözleşmesi meselesi de söz konusu talep dosyası içinde.

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