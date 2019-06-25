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  • 25.06.2019 14:23
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:33

Son dakika haberi: 2B arazileri için başvuru süresi uzatıldı! İşte son tarih

Son dakika haberi... Geçen yıl kasım ayında sona eren 2/B arazileri ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru hakkından yararlanamayanlara yeni bir fırsat tanınıyor.

2B arazileri için başvuru süresi uzatıldı! İşte son tarih

Geçen yıl kasım ayında sona eren 2/B arazileri ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru hakkından yararlanamayanlara yeni bir fırsat tanınıyor. Bu arazileri kullananlara, satış başvurusu için 19 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilecek.

Konuyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerince Başkanlığı'na sunulan Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer aldı.

Teklifin buna ilişkin 23. maddesi şöyle:

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