Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017'de attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı. Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki'ye ilgisini artırıyor.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ TEMSİL EDİYOR

Köprü ayaklarının yüksekliğinin 318 metre olacağını, bunun da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil ettiğini anlatan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ayakların en üstünde Seyit Onbaşı'mızın Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlığını anlatan anıtı olacak. 318 metre yüksekliğindeki ayaklar 18 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Hem denizdeki hem de karadaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 18 Mart'ta hep birlikte 318 metre yüksekliğindeki köprü ayaklarını görmüş olacağız" dedi.