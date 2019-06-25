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  • 26.06.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:16

Emekli ve memura ! İşte yeni taban maaşlar...

Emeklilerin ve memurların alacağı mı belirleyecek haziran unun açıklanmasına 9 gün kaldı. Son 5 aylık verilere göre yüzde 4.98 olan enflasyonun, haziran verisiyle yüzde 5.5-6 arasında olacağı hesaplanıyor. yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak?

13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle direkt ilgili. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir meydana getirilen toplu sözleşme bağlamında belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar benzer biçimde yılda iki zam alıyor.

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