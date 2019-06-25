Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.06.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:35

son dakika! 25 Haziran canlı altın fiyatı: , çeyrek, fiyatı

yatay seyrini sürdürüyor. Dolardaki gerilemenin ardından yüzde 1'den fazla artışla 6 ayın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? Yatırım ya da takı olarak en çok tercih edilen altının gramı dünkü kapanışta üzde 0,61 artışla 263,40 liradan işlem görmüştü. İşte 25 Haziran ...

Altın fiyatları doların gerilemesiyle yüzde 1'den fazla artışla altı yılın en yüksek seviyesine yükselirken, devam eden ABD-İran gerilimleri yatırımcıları güvenli liman altına sevk etti. Spot altının ons fiyatı 1,438.63 dolar ile 14 Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1.2 artışla 1,435.45 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı günü gram altın 266,40 liradan alınırken, 266,45 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 25 Haziran canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri