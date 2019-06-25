Altın fiyatları doların gerilemesiyle yüzde 1'den fazla artışla altı yılın en yüksek seviyesine yükselirken, devam eden ABD-İran gerilimleri yatırımcıları güvenli liman altına sevk etti. Spot altının ons fiyatı 1,438.63 dolar ile 14 Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1.2 artışla 1,435.45 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları...

25 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı günü gram altın 266,40 liradan alınırken, 266,45 liradan satılıyor.