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  • 24.06.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 10:19

12.3 milyon emeklinin temmuz mının belli olmasına 10 gün kaldı

Emeklilerin Temmuz mı için geri sayım başladı. 10 gün sonra tüm emekliler zam oranlarını öğrenecek. 3 Temmuz'daki verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Miyonlarca SGK ve Bağkur emeklisinin beklediği Temmuz zammına artık sayılı günler kaldı. Ayrıca memur emeklilerine de zam yapılacak. Tahminler ise emeklinin yüzünü güldüren cinsten. Yapılan analizlere göre en az yüzde 5.94 oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak.

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