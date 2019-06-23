Miyonlarca SGK ve Bağkur emeklisinin beklediği Temmuz zammına artık sayılı günler kaldı. Ayrıca memur emeklilerine de zam yapılacak. Tahminler ise emeklinin yüzünü güldüren cinsten. Yapılan analizlere göre en az yüzde 5.94 oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak.
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