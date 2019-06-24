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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:15

Emeklilere müjdeli haber lardan geldi! 700 lira verilecek

Emeklilere müjdeli haber lardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak alacak. Bankalar tarafınca emekliler için çok sayıda kampanya yürütülüyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki kaç para? SSK Bağkur emekli maaşı promosyon oranı ?

Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan zam ve ikramiyeler neticesinde emekli maaşlarında artış yaşanırken, gelirler de artıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor.

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