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Yüzde 50 hibe parayla sera

Yüzde 50 hibe parayla sera
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ve 'nın 12'nci etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan yüksek plastik tünel sera törenle açıldı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Kredilendirme Daire Başkanı Tuncay Özmen, bazı köylerde pilot proje olarak başlayan programın 81 ile yayıldığını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da bu serada 5 bin 400 metrekare alanda üretim yapılacağını belirtti. Projenin geçen yıl itibarıyla fiziki olarak tamamlandığını dile getiren Parıldar, "12 kişiye istihdam sağlayacak olan yatırım, 240 bin 500 adet saksılı süs bitkisi üretimi için tesis edilmiştir. Toplam proje bedeli 486 bin lira olup, 243 bin lirası hibe olarak verilmiştir" dedi. Firma yetkilisi Barış Işık ise yetkililere teşekkür etti.

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