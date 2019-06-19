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  • 20.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:08

Bağkur emekli maaşı mı, ve çıktı mı, Meclis'e geldi mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Peki eksik bağlanan emekli maaşları nasıl artacak işte başvuru şartları

Milyonlarca emekli ve çalışanların gözü Meclis'te. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. EYT, SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı ve kıdem tazminatı gibi konular oldukça merak ediliyor. Çalışanlar ve emekli olan vatandaşlarımız bu konuları araştırıyor. Haberimize bu konularla ilgili son dakika gelişmelerini ve haberlerini derledik.

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