Milyonlarca emekli ve çalışanların gözü Meclis'te. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. EYT, SSK Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı ve kıdem tazminatı gibi konular oldukça merak ediliyor. Çalışanlar ve emekli olan vatandaşlarımız bu konuları araştırıyor. Haberimize bu konularla ilgili son dakika gelişmelerini ve haberlerini derledik.