Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak. Emekliler için yılın ikinci zammına kısa bir zaman kaldı. Emeklilerin zam oranları 2019 yılının Temmuz ayında kaç TL olacak? İlki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar…