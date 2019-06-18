Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. En son yaşanan gelişme ise intibak bekleyen emeklileri üzecek cinsten. 2000 yılı sonrası itibari ile emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar 355 liraya kadar çıkan zammın yolunu açacak intibak için bir an önce düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Peki SGK SSK emekli intibak yasası ne oldu?