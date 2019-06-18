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  • 19.06.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:19

6 aylık mı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi de ayında açıklanacak olan 6 aylık mı ile birlikte yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarında 6 aylık sonrası ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. İşte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar...

Milyonlarca Bağkur SGK ve SSK emeklisinin gözleri Temmuz ayına yani bir sonra ki aya çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz ayı zam oranı daha belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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