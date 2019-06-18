Milyonlarca Bağkur SGK ve SSK emeklisinin gözleri Temmuz ayına yani bir sonra ki aya çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz ayı zam oranı daha belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
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