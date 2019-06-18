Bankaların konut kredisi faiz oranları Haziran ayında değişime gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun faizli konut kredilerini açıkladı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.