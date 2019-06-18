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  • 19.06.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:01

19 Haziran konut kredisi oranları ne kadar oldu?

ların 5 yıl vadeli konut kredisi oranlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların nda sürekli bir değişim yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla birlikte daha düşük faiz oranları sağlıyor.

Bankaların konut kredisi faiz oranları Haziran ayında değişime gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun faizli konut kredilerini açıkladı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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