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Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği merak ediliyor. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte tüm detaylar...

18.06.2019 13:33 - Son Güncelleme: 18.06.2019 13:35
Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para? İlk olarak 2018 yılında başlanan emekliye bayram ikramiyesi ile geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin TL ikramiye ödemesi alan emeklilerin gözü şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinde. 2019'un ikinci ödemesi olan 'Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorusunu merakla bekleyenler için konuya ilişkin bir haber hazırladık. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zamanı hakkındaki detaylar haberimizde. Emekliler Kurban Bayramı'nda yatacak olan ikramiyelerin zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor.

Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.

Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL sevilyelerine çıkabilir.

Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 2018'in Ramazan Bayramı'nda ilk kez ödendi. Emekli oılan vatandaşlara bin TL ücret yatırılırken, ölüm aylığı gibi sistemlerle emekli maaşı alanlara hissesi oranında emekli bayram ikramiyesi ödendi.

Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK?

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

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