Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?
Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği merak ediliyor. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte tüm detaylar...
Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para? İlk olarak 2018 yılında başlanan emekliye bayram ikramiyesi ile geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin TL ikramiye ödemesi alan emeklilerin gözü şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinde. 2019'un ikinci ödemesi olan 'Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorusunu merakla bekleyenler için konuya ilişkin bir haber hazırladık. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zamanı hakkındaki detaylar haberimizde. Emekliler Kurban Bayramı'nda yatacak olan ikramiyelerin zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor.
12.5 MİLYON EMEKLİ VAR
Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.
ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK?
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.