Son dakika emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? SGK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği merak ediliyor. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte tüm detaylar...

18.06.2019 13:33 - Son Güncelleme: 18.06.2019 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





