Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik için başvuru icra eden kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı başvuru yapılması zorunlu. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit sorunlarına son verilecek.