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  • 19.06.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:57

Milyonlarca emekliye müjde! verilecek!

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... , ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...

Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik için başvuru icra eden kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı başvuru yapılması zorunlu. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit sorunlarına son verilecek.

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