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  • 17.06.2019 08:18
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 08:21

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! O karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan tarafından dün ihracatçılara müjdesi verilen ile ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre bundan böyle ihracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

Erdoğan müjdeyi vermişti! O karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan 'ın dün ihracatçılar için açıkladığı ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Başkan Erdoğan, 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, "Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." dedi.

Buna göre, sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine üye olanlar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

İşte Resmi Gazete'deki o karar:

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