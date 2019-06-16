Emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oluyor
Emekli ve memur maaşları, yılda iki kere Ocak ve Temmuz aylarında zamlı halini alıyor. Enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında ne kadar zam alacağı merak konusu oldu. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Peki, emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emeklilerin temmuz zammı için yapılan beklenti anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 zam alabilecek. Bu gelişmelerin ardından Temmuz zammı ile maaşların ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte 2019 Temmuz zammı ile ilgili merak edilenler...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2019 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 aylık yüzde 4.99 olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinden Ocak - Haziran enflasyonu için emeklilere 'yüzde 5.94', memurlar ve memur emeklileri için ise 'yüzde 6.94' tahmini çıktı.