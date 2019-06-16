Emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oluyor

Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emeklilerin temmuz zammı için yapılan beklenti anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 zam alabilecek. Bu gelişmelerin ardından Temmuz zammı ile maaşların ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte 2019 Temmuz zammı ile ilgili merak edilenler...