Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
15.5 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için tek adım kalırken, beklenti anketi oran için ipuçlarını verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 zam alabilecek. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlara yapılacak olan temmuz zammı ile birlikte güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 15.5 milyon memur ve emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
15.06.2019 07:59
- Son Güncelleme: 15.06.2019 07:59
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