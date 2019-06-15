Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

HAZİRAN TAHMİNİ % 0.91

İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5.99 çıkarken, gözler bu oranları artıracak ya da azaltacak Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.