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Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

15.5 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için tek adım kalırken, beklenti anketi oran için ipuçlarını verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 zam alabilecek. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlara yapılacak olan temmuz zammı ile birlikte güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 15.5 milyon memur ve emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

15.06.2019 07:59 - Son Güncelleme: 15.06.2019 07:59
Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Emekliler ve memurların zam ayına sayılı gün kaldı.

Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz'da tüm emekliler ve memurların maaşları artacak.

Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

HAZİRAN TAHMİNİ % 0.91
İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5.99 çıkarken, gözler bu oranları artıracak ya da azaltacak Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

Emekliye yüzde 5.94 memura yüzde 6.94 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Bu veri de 3 Temmuz'da açıklanacak. Ancak Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Haziran ayı beklenti anketi ipuçlarını verdi.

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