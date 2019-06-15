SGK SSK Bağkur emekli maaş zammı son haber Temmuz zammı kaç para? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK

Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK

Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ

Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

YENİ ZAM SONRASI SON MAAŞ

Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

2 VERİ KALDI

Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 6.7 oranında zam alabilecek.

Ocak zamları yüzde 10.73 olan memurlar ve memur emeklilerine ise bu tahmine göre yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak. Emeklilerin ve memurların kesin zam oranlarının ortaya çıkması için mayıs ve haziran enflasyonlarının belli olması gerekiyor..

Bu verilerin tamamı 3 Temmuz'da belli olacak, bu tarihte zamlarını öğrenecek olan emekliler ve memurlar ay içerisinde zamlarına kavuşacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, memur emeklisi vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak..

İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında zam getirdi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artış olacak. En düşük aylık bin 193 lira, en yüksek aylık 5 bin 714 lira olacak.