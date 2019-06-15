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  • 15.06.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 17:40

Bağkur emekli maaş ? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin yeni lı maaşı haziran ayı rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı bu hafta içinde netleşecek. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran'da açıklanmıştı . Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi. ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, lerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki Bağkur emekli maaş zammı ? Memur maaş zammı ne kadar olacak?

SGK SSK Bağkur emekli maaş zammı son haber Temmuz zammı kaç para? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

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