GaleriEkonomi

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 23 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum nedir?

15.06.2019 18:08 - Son Güncelleme: 15.06.2019 18:10
3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum?
Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek.

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Turizm çalışanına tazminat hakkı! Tazminat, işsizlik maaşı nasıl alınır?
Turizm çalışanına tazminat hakkı! Tazminat, işsizlik maaşı nasıl alınır?