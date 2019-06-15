3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 23 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum nedir?
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.