3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 23 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge en son durum nedir?

15.06.2019 18:08 - Son Güncelleme: 15.06.2019 18:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





