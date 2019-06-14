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SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşları Temmuz ayında hesaplarına yatmaya başlıyor. Emekliler bu ay hem zamlı yeni maaşlarını hem de ek ödemelerini alacak. Peki SSK emeklileri Temmuz ayında toplam kaç para alacak, ne kadar emekli maaşı hesaplarına yatacak? İşte SSK emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ödemesi tarihleri... İlk 5 aylık enflasyon verisi 4.99 olarak saptanırken, gözler Temmuz ayında açıklanacak veriye çevrildi. Ancak 5 aylık enflasyon verisi üzerinden de hesaplar başladı. Emeklinin alacağı maaşa 6.7 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşı zammı kaç TL olacak? Zamlı emekli maaşları Temmuz'da yatacak mı? İşte Temmuz emekli maaşları....

14.06.2019 17:13 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:15
SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı? 3 Haziran'da 5 aylık enflasyon rakamı açıklandı. Açıklanan rakamın ardından gözler Temmuz emekli maaşına çevrildi. Her yıl emekli maaşına iki kez zam yapılırken, Temmuz'daki maaşa enflasyon farkı da ekleniyor. 5 aylık enflasyon farkı 4.99 olurken emeklilerin alacağı zamma dair hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, emekli maaşı zammı kaç TL olacak? Zamlı emekli maaşları Temmuz'da yatacak mı? İşte emekli maaşı ile ilgili detaylar...

SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

Emekli zam haberleri. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar Temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.

SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4,99 artış oluştu. Bu oran maaşlara 56 ile 269 lira arasında artış getirecek. En düşük emekli aylığı halen bin 125 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.

SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?
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