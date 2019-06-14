SGK SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zamlı olarak Temmuz ayında yatacak mı?

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşları Temmuz ayında hesaplarına yatmaya başlıyor. Emekliler bu ay hem zamlı yeni maaşlarını hem de ek ödemelerini alacak. Peki SSK emeklileri Temmuz ayında toplam kaç para alacak, ne kadar emekli maaşı hesaplarına yatacak? İşte SSK emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ödemesi tarihleri... İlk 5 aylık enflasyon verisi 4.99 olarak saptanırken, gözler Temmuz ayında açıklanacak veriye çevrildi. Ancak 5 aylık enflasyon verisi üzerinden de hesaplar başladı. Emeklinin alacağı maaşa 6.7 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşı zammı kaç TL olacak? Zamlı emekli maaşları Temmuz'da yatacak mı? İşte Temmuz emekli maaşları....

14.06.2019 17:13 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





