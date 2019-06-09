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  • 09.06.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 18:21

Memur ve olacak? Ne zaman belli olacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. "Memur ve olacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Şimdi milyonlarca memur ve emekli zam oranının yapılacağı tarihi bekliyor.

Temmuz ayında yapılacak zam miktarı emekli ve memur vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için belirleyici etken olacak. Peki, memur ve emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99 olarak gerçekti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek.

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