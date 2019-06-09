Temmuz ayında yapılacak zam miktarı emekli ve memur vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için belirleyici etken olacak. Peki, memur ve emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99 olarak gerçekti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek.