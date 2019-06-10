Dolar kuru son dakika... Ramazan Bayramı dolayısıyla 3,5 günlük tatilin ardından 7 Haziran Cuma günü açılan borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü 5,8243'ten kapanan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,8325
Satış: 5,8341
EURO
Alış: 6,5994
Satış: 6,6050
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer alıyor.
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