Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.06.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 09:31

son dakika! ve , kaç TL oldu? 10 Haziran güncel döviz kurları

/TL ne kadar? Ramazan Bayramı'nda iki yönlü sert dalgalanan , yeni haftaya 5.85 civarında başladı. Bayram tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL şu dakikalarda ne kadar oldu? Bugün ve , kaç TL? İşte 10 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Ramazan Bayramı dolayısıyla 3,5 günlük tatilin ardından 7 Haziran Cuma günü açılan borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü 5,8243'ten kapanan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,8325
Satış: 5,8341

EURO
Alış: 6,5994
Satış: 6,6050

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri