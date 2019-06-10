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  • 10.06.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 15:08

'nin deki başarısı ları korkuttu!

'nin başkenti Antalya'da tüm zamanların rekorunun kırılması ları korkuttu! Türkiye turizmini hedef alan yayınlar yapmaya başlayan Almanlar, Türkiye'yi ve 'ı hedef alan yayınlara imza attı.

Türkiye'nin başarısı Almanları korkuttu!

terör örgütünün adeta yuvası durumuna gelen ya, her fırsatta 'ye yönelik saldırgan yayınlarına devam ediyor. Türkiye'nin de rekorlar kırdığı bu günlerde ise turizmi hedef alan yayınlar yapan Alman medyası, Türkiye'ye ve 'a hakaret sayılabilecek yayınlara imza attı.

TURİSTE ALGI OPERASYONU YAPTILAR!
hainlerinin gözaltına alındığı fotoğrafları paylaşan Alman devlet televizyonu 'nin 'ZDF heute' isimli Twitter hesabı, Türkiye'de tatil yapacaklar dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Böylelikle Alman lere korku salıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör göstererek, Türkiye'nin güvenilir bir yer olmadığını dile getirmeye çalıştılar. Daha önce de Türkiye ve Erdoğan hakkında kara propaganda yapan ZDF, Alman vatandaşlarına "Türkiye'ye giderseniz, tweet atmayın. Çünkü tutuklanırsınız" diyerek iftiralara yer verdiği görüntülerde ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tutuklanan generallere yer vermesi tam bir skandal olarak kayıtlara geçti.

PAYLAŞIM ZAMANI MANİDAR!
Haber 7'nin haberine göre, Alman medyasının saldırgan paylaşımlarının zamanı, Türkiye'nin bir gün önce açıkladığı rekordan sonra yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin önemli döviz girdisi kaynaklardan biri olan turizm sektörüne yapılan bu hain saldırıyla Türk turizm sektörüne yara aldırmaya çalışan Almanlara yine en iyi cevabı her sene olduğu gibi Türkiye'den memnun ayrılan turist sayısı oldu.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 870 bin 211 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1- 8 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

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