tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler evde durmadı. Kimileri sahilleri doldururdu, kimileri tarihi güzelliklerimizi gezdi, kimi akraba ziyareti yaptı. Muğla 'dan Antalya 'ya, Kapadokya'dan Çeşme'ye, Bodrum'dan Marmaris'e Türkiye 'nin hemen her yeri tatilci akınına uğradı. Özellikle sahil kesimindeGündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doldu.ve'ndeki tatil beldelerinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bayram tatili döneminde yaklaşıkbelirten(TÜROFED) Başkanı, sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil, Türkiye'nin her yerinde yoğun bir bayram dönemi yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini kaydetti. Ayık, "Deniz, kum, güneş dışında eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunan vatandaşlarımız da var. Memleket ziyareti yapan var. Bunların hepsi düşünüldüğü zamanoluştuğunu düşünüyoruz. Bu da ekonomiye en azhareket getirecek" ifadelerini kullandı.dönüşlerin de peyderpey başladığını söyledi.tatili nedeniyle Balıkesir 'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Öte yandan Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.Mayıs ayında Antalya'ya gelen yabancı turist sıralamasında ilk 5 sırayı Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya aldı. İlk 5 ayda kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 246 bin 757 oldu. Sadece Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6'lık artışla 805 bin 40 Rus turist geldi.tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı. Kültür ve Turizm İl Müdürü"Geldikleri günden itibaren bütün otellerimiz doldu. Dışarıda kalan misafirlerimizi pansiyonlu okullarımıza yerleştirdik. Memleket memnun, esnaf memnun. Bayram süresince Van'a 10 bin İranlı turist geldi" dedi.Türkiye turizmindeki yükseliş ivmesi devam ediyor. Avrupa'nın en büyük turizm şirketi Alman TUI'nin yöneticilerinden Stefan Baumert, yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye'ye rağbetin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu. Türkiye bu istatistik ile TUI müşterileri arasında 1 yıl içinde en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi oldu. Bu alanda Fas yüzde 37, Mısır yüzde 31 ve Kıbrıs yüzde 19 artış ile Türkiye'yi takip ediyor. İspanya ve Yunanistan'a yönelik rezervasyonlarda ise az da olsa bir düşüş yaşandığı bildirildi. İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook da bir süre önce Türkiye rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış kaydedildiğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı tatili dönüşleri başladı. TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Kırıkkale 'de uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kimi bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.