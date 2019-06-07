Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu anlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. İkramiye işçiden işçiye değişiyor. Kadroya geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak. Peki Taşeron işçi son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı var mı?