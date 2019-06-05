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  • 05.06.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 13:09

2019 yılı memur Temmuz farkı son dakika oranı yüzde kaç? Temmuz ayı 3 zam üst üste...

Memur Temmuz ayı oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak, ardından da ağustos ayında görüşmeleri yapılacak. na 2019 Temmuz zammı tahminleri oranına göre hesaplanıyor. Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak açıklandı. Buna göre memurlara yüzde 0.99 fark oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. 2019 yılı son dakika zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayı 3 zam üst üste...

2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? Memur maaşına 2019 Temmuz ayı zammı milyonlarca kamu çalışanı ve memur tarafından merakla bekleniyor. Temmuz'da enflasyon oranına göre zam alacak memurların aile yardımı da artış gösterecek. Peki, memurların maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranına göre maaş tahminleri ne diyor? İşte detaylar.... Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık enflasyon da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak. Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek.

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