BİM 7 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu - 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu en ucuz ürünler listesi. BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. 7 Haziran'da çift musluklu semaver 55 TL'den, yuvarlak borcam 19.90 TL'den, Linka kahve yanı su bardağı 12.50 TL'den, cam limon sıkacağı 5.95 TL'den, esnek kesme matı 4.95 TL'den, tek kişilik çok amaçlı örtü 27.90 TL'den, tek kişilik pike 23.50 TL'den, flamlı tişört kadın 12.90 TL'den, Huawei cep telefonu 879 TL'den satışa çıkarılıyor. Broşüde cam banyo gider kapağı 3.95 TL, meyve sebze oyunu 12.50 TL, kurbağa oyunu 5.95 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır.