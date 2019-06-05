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  • 05.06.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:03

BİM 7 Cuma ürünler kataloğu - 2019 kataloğu

BİM ürünler kataloğu oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. BİM 7 aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. kataloğu içerisinde neler var? Bu hafta gelen ürünler arasında Kumtel marka cam ankastre set 999,90 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Ürün içerisinde siyah cam davlumbaz, cam ocak ve cam panel fırın bulunuyor. Broşür içerisinde çift musluklu semaver 55 TL’den, yuvarlak borcam 19.90 TL’den, Linka kahve yanı su bardağı 12.50 TL’den, cam limon sıkacağı 5.95 TL’den, esnek kesme matı 4.95 TL’den, tek kişilik çok amaçlı örtü 27.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. İşte - haberimizde.

BİM 7 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM 7 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu - 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu en ucuz ürünler listesi. BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. 7 Haziran'da çift musluklu semaver 55 TL'den, yuvarlak borcam 19.90 TL'den, Linka kahve yanı su bardağı 12.50 TL'den, cam limon sıkacağı 5.95 TL'den, esnek kesme matı 4.95 TL'den, tek kişilik çok amaçlı örtü 27.90 TL'den, tek kişilik pike 23.50 TL'den, flamlı tişört kadın 12.90 TL'den, Huawei cep telefonu 879 TL'den satışa çıkarılıyor. Broşüde cam banyo gider kapağı 3.95 TL, meyve sebze oyunu 12.50 TL, kurbağa oyunu 5.95 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır.

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