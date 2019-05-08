Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II- 6'ncı Başvuru Çağrısı İlanı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kırsalı daha çok desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Pakdemirli, söz konusu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin eurodan (yaklaşık 3 milyon lira) fazla kısmına yüzde 55 ile 65 arasında hibe vereceklerini belirtti. Peki üreticiye yeni hibe başvuru alma şartları nedir? KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru koşulları haberimizde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II- 6'ncı Başvuru Çağrısı İlanı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kırsalı daha çok desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kırsaldaki yatırımları artırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini açıkladıklarını ifade eden Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakdemirli, Avrupa Birliği'nin (AB) kırsal kalkınma hibesi IPARD'ı uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılara sunduğuna işaret ederek, "IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, IPARD-II kapsamındaki 5. Başvuru Çağrısı'nı şubat ayında açıkladıklarını belirterek, "250 milyon euro (yaklaşık 1,5 milyar lira) hibe bütçeli 5. çağrıda, hayvancılık ve işletme pazarlama yatırımlarını destekliyoruz. Bu çağrının başvuru süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Tanıtım toplantısıyla "Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde" 6'ncı Başvuru Çağrısı'na çıktıkları bilgisini veren Pakdemirli, IPARD-II 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üretici ve yatırımcıya sunduklarını bildirdi.

Pakdemirli, 60 milyon euroluk çağrı bütçesinin yüzde 75'inin AB, yüzde 25'inin ise ulusal kaynaktan oluştuğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Daha çok küçük yatırımcıların desteklenmesinin ön planda olacağı bu hibe paketinde 7 alt sektörü destekleyeceğiz. Bu hibe paketinde, kırsaldaki istihdama doğrudan katkı sağlayacak gençlerimize ve kadınlarımıza önemli avantajlar sağlayacak konular bulunuyor. Desteklenecek alanlar arasında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları yer alıyor. Zanaatkarlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz."

ÜRETİCİLERE 3 AY SÜRE

Pakdemirli, söz konusu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin eurodan (yaklaşık 3 milyon lira) fazla kısmına yüzde 55 ile 65 arasında hibe vereceklerini söyledi.

IPARD kapsamında kredi ve borç değil, hibe verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Yani geri ödemesi olmayan, yatırım desteği veriyoruz. 42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın.' Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz. Başvuruların TKDK il koordinatörlüklerine teslim tarihleri 8 Temmuz ile 23 Ağustos arasında olacak. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlamaya başlayın." dedi.

Kırsalda kurulan yerel grupların faaliyetlerini destekleyecek "LEADER Tedbiri"nin akreditasyonunu başarıyla tamamladıklarını belirten Pakdemirli, "Kırsala yeni bir yaklaşım getiren bu tedbir kapsamında, ön başvuru çağrı ilanına geçen ay çıktık. LEADER ve Kırsal Ağ Uygulaması bizim de önem verdiğimiz bir tedbirdir. Ön çağrı ilanı sonunda asıl çağrıya çıkarak projeleri alacağız. Böylece AB'ye aday ülkeler içinde LEADER Tedbiri'nde ilk çağrıya çıkan ülke olacağız." diye konuştu.

"5'İNCİ BAŞVURU ÇAĞRISI İÇİN SON BAŞVURU SÜRELERİNİ UZATIYORUZ"

Pakdemirli, 5'inci Başvuru Çağrısı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde 17 Mayıs olan son başvuru tarihini 31 Mayıs'a, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili, Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde ise 24 Mayıs olan başvuru tarihini 13 Haziran'a uzattıklarını bildirdi.

Bu süreleri daha fazla uzatmayacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Çünkü, aldığımız projelerle hızlıca hibe sözleşmesi imzalamayı ve yatırıma geçmelerini istiyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni başvuru çağrılarımız olacaktır. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

DİĞER KONUŞMALAR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dar gelirli ve sürdürülebilir ekonomisi olmayan bir üretici kesimi bulunduğuna işaret ederek, "Kırsaldakilerin üretime devam etmesinin en değerli yollarından biri bu destekler. Sağlanan destekleri refahı artırmak için kullanmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, kırsal alanların gençler için daha çekici hale getirilmesi amacıyla bu desteklerin önem taşıdığına dikkati çekerek, IPARD destekleriyle Türkiye'de kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarının iyileştirilmesi için olumlu ortam hazırlandığını söyledi.

TKDK Başkanı Hakan Kalender de IPARD hibeleriyle Türkiye'de kırsal alanda rekabetçi, sürdürülebilir ve AB standartlarında tarım ve hayvancılık tesislerinin kurulmasına önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Tören kapsamında, halı dokuma ve taş baskı yapan kadınlar sahnede yeteneklerini sergiledi, ardından bu eserler Bakan Pakdemirli'ye hediye edildi.

Sema gösterisinin yapıldığı törende, 6. Başvuru Çağrısı için kurdele kesimi yapıldı.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ'lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.