A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler kataloğu en ucuz A101 aktüel ürünler listesi 2019. 6 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101 aktüel ürünleri yayınlandı. Bu hafta market raflarına HI-LEVEL 39HL550 39" uydu alıcılı Led TV 1.199 TL fiyatı ile ekleniyor. Haftanın ürünleri arasında birbirinden güzel elektronik aletler bulunuyor. Fantom marka elektrikli süpürge 279 TL'den, Arzum marka AR-5038 pery saç kurutma makinesi 69.95 TL'den, Aprilla PVC 4004 araç tipi el süpürgesi 49.95 TL'den, elektrikli çay seti 89.95 TL'den, tost makinesi 149 TL'den satışa çıkarılıyor.6 Haziran broşüründe asılabilir dolap düzenleyici 6.50 TL, patates soğan sepeti 45 TL, desenli sıvı sabunluk 4.95 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.