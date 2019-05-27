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  • 28.05.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:24

2019 destek kredisi başvurusu hangi banka verecek?

'nun () öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve 'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi. AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak. KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler bugün itibarıyla Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankasına başvurabilecek.

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