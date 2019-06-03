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  • 03.06.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 14:26

: Benzin ve LPG'ye indirim geldi! Araç sahiplerine müjde

haberine göre benzine ve LPG'ye beklenen indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş, LPG'de ise 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacak.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Yarından geçerli olmak üzere LPG'ye ise 12 kuruş indirim gerçekleşti.

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