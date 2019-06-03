Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacak.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Yarından geçerli olmak üzere LPG'ye ise 12 kuruş indirim gerçekleşti.