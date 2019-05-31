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  • 31.05.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:42

Bağkur ları ne zaman saat kaçta yatar? 5,7,9,1,3,8 olanlar

Yıllarca çalışan ve emeklerinin karşılığı olarak ı almaya hak kazanan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yattığını merak ediyor. Peki, emekli maaşı ne zaman yatar? Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman? Emekli Sandığından maaş alanlar için tarihler neler? İşte, emekli maaş ödeme tarihleri... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını na göre belirlenen günlerde alırlar. Belli bir süre çalışan ve emeklilik hakkı kazanan kişilere aylık olarak emekli maaşı ödenmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin çalıştıkları kurum tarafından bu ödemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Emekli maaşları kişinin seneler boyu hak ettiği ve çalışma yaşamında kazandığı kazançlarının sadece bir kısmıdır.

2019 Mayıs ayı Bağ-Kur SGK emekli maaşları hangi gün yatar? Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Ödeme takvimi belli olduğunda internette en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oluyor. Eğer emekli maaşı henüz bağlanmamışsa tahsis numarası da alınamıyor. Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; Cumartesiye denk geldiğinde ödeme Cuma, Pazar gününe rastladığında Pazartesi günü yapılır.

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