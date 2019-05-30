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  • 30.05.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:25

ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne?

yasası kamuda görev yapan yüz binlerce hemşire, polis öğretmen gibi birçok kamu personelini ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, ? İşte 3600 ek göstergede son durum...

Yüzbinlerce kamu çalışanı maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergeye dair son detayları merakla bekliyor. Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge, birçok memurun çalışma hayatında iyileştirmeler yapılacak. Meclis takvimine göre, yakın zamanda gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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