Yüzbinlerce kamu çalışanı maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergeye dair son detayları merakla bekliyor. Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge, birçok memurun çalışma hayatında iyileştirmeler yapılacak. Meclis takvimine göre, yakın zamanda gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.