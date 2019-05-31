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  • 31.05.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:25

Son dakika: açıklandı

Son dakika haberi... 'nda "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." denildi.

TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

TCMB Finansal İstikrar Raporu:

- Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir.

- Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

- Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.

- Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.

- Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir.

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