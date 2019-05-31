Bayram ikramiyesi son dakika kimlere verilecek? Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak? Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri 31 Mayıs cuma günü ödenecek. SSK, BağKur ve Emekli sandığı emeklileri bu sene bayram ikramiyelerini aynı gün alacak. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Mayıs ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 31 Mayıs'ta 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Emekileri ağustos ayında kurban bayramında 1000 liralık bir ikramiye daha bekliyor. Yani emekliler 2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü (yarın) hesaplara yatırılacak.

ÖDEMELER AYNI GÜN

Geçen yıl başlamıştı uygulama, ikramiyeler 2 güne yayılarak veriliyordu. Ancak bu yıl SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin maaşları aynı gün ödenecek.

KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK

Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI

Mayıs ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 31 Mayıs'ta 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Emekliler ağustos ayında kurban bayramında 1000 liralık bir ikramiye daha bekliyor. Yani emekliler 2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar.

EMEKLİLER

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek.

12 MİLYON KİŞİ

1000'er lira tutarındaki ödemeler SSK'lı, Bağkur'lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Toplam ödenecek ikramiye miktarı 10.7 milyar lira olarak hesaplandı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.

HİSSEYE GÖRE...

Dul ve yetimlere yatan ikramiye tutarları kafa karıştırıyor. Bu, ikramiyenin vefat eden sigortalının dul ve yetimine hissesi oranında ödenmesinden kaynaklanıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

MAAŞ 1-2-3 HAZİRAN'DA

SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28'i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemesinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

İŞSİZLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü (yarın) hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, 1016 lira ile 2031 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisanda 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. En yüksekten ödeme alana 10 ayda toplamda 20 bin liranın üzerinde ödeme yapılıyor.

30 GÜNDE BAŞVURU

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. Maaşı için işten çıkış belgesiyle '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. Başvurlar iskur. gov.tr veya e-Devlet'ten yapılabiliyor.

İŞÇİLER

İLKİ OCAKTA YATTI

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri ocak ayında açıklanmış ve ilk ödeme 31 Ocak'ta yapılmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi 31 Mayıs'ta yapılacak. Ayrıca 4/D'li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek. Her iki ödeme işçilerin elini rahatlatacak.

10 GÜNLÜK HESAP

2 Nisan 2018'de taşeron şirketlerden genel idarelerde kadroya geçen 4/D'li sürekli işçilerde ilave tediyeden faydalanabilirken belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ilave tediye alamıyor. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı.

10.7 MİLYAR LİRA

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre; emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler SSK, Bağkur ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Bakan Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.

YENİ BAŞVURAN DA

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK'ya dilekçesini 31 Mayıs itibarıyla, vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.

ÜÇ AYDA 2000 LİRA

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Böylece 3 ay içinde 2000 lira yatmış olacak. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u 1000 lira ikramiye ile kapatacak.

HİSSE ORANINDA...

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞTA

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALAN

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL'nin yüzde 25'i yani 250 TL ikramiye ödenir.

KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde biner lira olmak üzere toplam 2 bin lira ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı hissesi oranında ikramiye alacak. Örneğin, kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu kapsamdaki dul eşe 500 lira ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda dul eşe 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 250 lira yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

EMEKLİYE 700 LİRA TORUNA 125 LİRA



Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Bazı bankalar 450 liraya varan ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı. Emekliyi bankaya kazandıran yakınları da 125 lira promosyon alabiliyor...



Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 700 liraya kadar çıkardı. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 ya da 125 lira verenler de var. Emekli 700, yakını ise 125 liraya varan banka promosyonu alabiliyor. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Bu nedenle seçim yaparken imkanları incelemekte yarar var.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde​

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1.690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1.189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1.888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1.125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2.379 TL

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt ücret ise 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.