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Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

Beklenen gün geldi. Başta emekliler olmak üzere 12 milyon kişi Razaman Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri ilave tediyelerini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği alanlar Haziran ödemelerini bugün çekebilecek. Peki emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırıldı mı? 2019 bayram ikramiyesini kimler alabilecek? Emekliye, kamu işçisine, işsize ve kısa çalışma ödeneği alana ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

31.05.2019 07:53 - Son Güncelleme: 31.05.2019 07:53
Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

Yaklaşık 13.2 milyon kişiye bugün devletten ödeme var. 12 milyon emekli ve hak sahibi Ramazan Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri 13 günlük ilave tediyesini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği verilenler de 5 Haziran'da ödenmesi gereken paralarını bugün alabilecek.

Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

ERKENE ÇEKİLDİ
Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi hakkı elde eden yaklaşık 12 milyon kişi, bugün, bu yılın ilk ödemesini aldı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin hesabına toplam 10.7 milyar lira yatırıldı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan yaklaşık 680 bin kişiye de Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödeme yapıldı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

Bayramın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi, 31 Mayıs'a alındı.

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