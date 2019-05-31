Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?
Beklenen gün geldi. Başta emekliler olmak üzere 12 milyon kişi Razaman Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri ilave tediyelerini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği alanlar Haziran ödemelerini bugün çekebilecek. Peki emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırıldı mı? 2019 bayram ikramiyesini kimler alabilecek? Emekliye, kamu işçisine, işsize ve kısa çalışma ödeneği alana ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
31.05.2019 07:53
- Son Güncelleme: 31.05.2019 07:53
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