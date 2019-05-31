Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün hesaplarda olacak! 2019 emekli bayram ikramiyesi yatırıldı mı?

Yaklaşık 13.2 milyon kişiye bugün devletten ödeme var. 12 milyon emekli ve hak sahibi Ramazan Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri 13 günlük ilave tediyesini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği verilenler de 5 Haziran'da ödenmesi gereken paralarını bugün alabilecek.



