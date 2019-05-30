Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9700 seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL'deki düşüş devam ediyor. Dün 5,9995 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 6,0121'den tamamladı.