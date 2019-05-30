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  • 30.05.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:26

Son dakika haberi: fiyatı düşmeye devam ediyor! 6 TL'nin altına geriledi

Son dakika haberine göre Merkez Bankası tarafından hafta başında yapılan hamle sonrası düşüş trendine giren , 6 TL'nin altına kadar geriledi. Sabah saatlerinde serbest piyasada 5,97'ye düşen kur, uzun süre sonra 6 liranın altında işlem gördü. Euro ise 6,65 seviyelerinde işlem gördü.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9700 seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL'deki düşüş devam ediyor. Dün 5,9995 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 6,0121'den tamamladı.

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