Bayram tatili için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Birçok kişi planladığı yere uçak, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Ancak bu 9 günlük tatilde kendi özel aracıyla yola çıkacak olan milyonlarca vatandaş var. Aracıyla gideceklerin en önemli maliyet kalemlerinin başında akaryakıt fiyatları geliyor.

ÇOK SAYIDA TEKNİK VAR

Bu nedenle birçok tatilci, masraflarını en aza indirmenin yollarını arıyor. Peki, uzun yolculuklarda yol masraflarımızı düşürmek için neler yapmak gerekiyor? Tam dolu depo yakıtla en çok mesafeyi gitmek ve yakıtı en verimli şekilde değerlendirmek için araç kullanımında uygulanabilecek çok sayıda teknik bulunuyor. Bunlar içinde en önemlisi 'gaz pedalı'.