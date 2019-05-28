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  • 28.05.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 13:01

Uzun mesafede nasıl sağlanır? Bayram tatilinde yola çıkacaklar bu haber sizin için

9 günlük bayram tatiline sayılı günler kala uzmanlardan tatile gidecek vatandaşlara bir uyarı geldi. Kendi aracıyla yola çıkacaklar için önemli bir maliyet olan yakıt tutarını azaltmanın formülünü açıklayan uzmanlar uzun yolda yol masrafını düşürmek için püf noktalara dikkat çekti. Peki uzun yol masrafı nasıl düşer? İşte pratik öneriler...

Bayram tatili için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Birçok kişi planladığı yere uçak, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Ancak bu 9 günlük tatilde kendi özel aracıyla yola çıkacak olan milyonlarca vatandaş var. Aracıyla gideceklerin en önemli maliyet kalemlerinin başında akaryakıt fiyatları geliyor.

ÇOK SAYIDA TEKNİK VAR
Bu nedenle birçok tatilci, masraflarını en aza indirmenin yollarını arıyor. Peki, uzun yolculuklarda yol masraflarımızı düşürmek için neler yapmak gerekiyor? Tam dolu depo yakıtla en çok mesafeyi gitmek ve yakıtı en verimli şekilde değerlendirmek için araç kullanımında uygulanabilecek çok sayıda teknik bulunuyor. Bunlar içinde en önemlisi 'gaz pedalı'.

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